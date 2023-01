Lo spettacolo della neve al Sud Italia vista dai Satelliti NASA | FOTO

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole oggi su Calabria e Sicilia, come ampiamente previsto nei bollettini meteo di ieri, dopo il maltempo tipicamente invernale di una domenica da lupi. E le immagini satellitari sono uno spettacolo: quelle ad alta risoluzione mostrano chiaramente la neve caduta copiosa nelle scorse ore sui rilievi dell’estremo Sud Italia.

Nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo possiamo osservare gli scatti del satellite Aqua della NASA (immagini MODIS) in cui si nota chiaramente la neve presente abbondante al suolo sui rilievi calabresi e siciliani, in modo particolare sul Pollino, nella Catena Costiera, in Sila, sulle Serre, in Aspromonte (particolarmente abbondanti sul versante tirrenico), su Etna, Nebrodi e Madonie.

La neve è caduta generalmente fino ai 500 metri di altitudine, ma si è accumulata al suolo oltre i 600–700 metri di quota.

