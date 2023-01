La straordinaria nevicata dell’Appennino in diretta dalle WEBCAM

MeteoWeb

Un’eccezionale nevicata sta colpendo l’Appennino centro/settentrionale in queste ore, con accumuli a livelli di record storici. In Romagna sono borghi situati ad appena 500 metri di altitudine che superano anche in modo abbondante il metro di accumulo nevoso, e la bufera continua incessante.

Per seguire la nevicata in diretta, abbiamo raccolto le migliori webcam dall’area più colpita dalla nevicata. Possiamo vedere che già a 250 metri di altitudine gli accumuli sono considerevoli, per poi diventare impetuosi dai 500 metri in sù: