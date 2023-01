Messina, tutta la bellezza della neve a Dinnammare | FOTO

MeteoWeb

La neve a Dinnammare è sempre uno spettacolo straordinario, anche quando non è particolarmente abbondante come oggi. A Messina stamani la temperatura minima è piombata a +4°C in città, mentre poi la massima ha raggiunto i +13°C grazie al cielo sereno. Il noto fotografo peloritano Michele Ungaro ha avuto il brillante spunto di approfittare di questo scenario magico per immortalare la neve caduta a Dinnammare raggiungendo la sua vetta a 1.128 metri di altitudine sul livello del mare a strapiombo sullo Stretto.

E, come possiamo osservare nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo, è uno spettacolo straordinario.