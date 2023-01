Allerta Meteo, si prospetta una notte polare per Calabria e Sicilia: minime glaciali domattina

MeteoWeb

Attenzione alla prossima notte in Calabria e Sicilia: il cielo rimarrà stellato e i venti saranno assenti, così l’inversione termica farà crollare le temperature su valori polari, persino ben più bassi di quelli odierni che sono già stati particolarmente rigidi. Si stanno delineando le condizioni ideali per un rapido crollo termico notturno, proprio grazie alle condizioni atmosferiche tipiche dell’inversione (cielo stellato e assenza di vento su tutto).

Ma a piombare su valori davvero glaciali saranno soprattutto le zone interne dove è presente neve al suolo. La neve, infatti, innescherà l’effetto albedo: ecco perché sono attesi -15°C in Sila e -10°C sull’Etna, valori assolutamente paragonabili a quelli delle Alpi e delle più alte vette Appennino centrale..

