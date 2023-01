Eccezionale nevicata sull’Appennino, borghi seppelliti e isolati: “è peggio del 2012” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nuove forti nevicate stanno colpendo in queste ore l’Appennino Romagnolo e Marchigiano, flagellato dal nuovo Ciclone che ha risalito l’Adriatico nella notte ripercorrendo la rotta del Medicane della notte precedente. Il maltempo sta colpendo in modo molto violento il litorale romagnolo e marchigiano, dove sono in atto furiose mareggiate alimentate dai venti impetuosi che stamani hanno raggiunto 96km/h ad Ancona, 93km/h a Pesaro e adesso stanno risalendo sulla Romagna dove al momento abbiamo raggiunto raffiche di 95km/h a Rimini e 71km/h a Gatteo a Mare, in rinforzo. Qui il “clou” del maltempo sarà proprio nelle prossime ore.

A valle sono in corso piogge torrenziali, come già accaduto ieri. Diffusi gli allagamenti. Dalla mezzanotte sono caduti 55mm di pioggia a Villa Verucchio (Rimini), 49mm a Montefelcino (Pesaro-Urbino), 48mm a Mergo (Ancona), 44mm a Morciano di Romagna (Rimini), 43mm a Macerata, 41mm a San Severino Marche (Macerata), 37mm a Filottrano (Ancona), 34mm a Montecalvo in Foglia (Pesaro Urbino), anche se il record di pioggia giornaliero spetta a Nereto (Teramo) che per i nubifragi della notte ha accumulato 62mm di pioggia, mentre sempre in Abruzzo sono caduti 44mm a Tortoreto, 36mm a Cellino Attanasio e 33mm a Canzano.

Ovviamente tutte queste precipitazioni sono nevose sin dalle quote collinari, a partire dai 200 metri di altitudine sui rilievi appenninici. La situazione è critica tra Romagna e Marche, dove già ieri era caduto oltre mezzo metro di neve a bassa quota. Città di San Marino ha superato gli 80cm di accumulo a 750 metri di altitudine sul livello del mare, ma non è la zona più colpita. C’è oltre un metro di neve ai 590 metri di altitudine di Serra di Maiolo (Rimini) e altrettanto ai 630 metri di altitudine di Pennabilli, dove sono segnalati blackout elettrici. In alcune di queste località c’è più neve dell’eccezionale Febbraio 2012. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo.

Città di San Marino seppellita da una nevicata storica: la bufera continua

Oggi la neve copiosa si è estesa anche a Umbria e zone interne della Toscana e del Lazio. Eccezionale nevicata nella Valnerina, con mezzo metro di accumulo a Norcia, Cascia e Preci. La neve ha raggiunto anche Bologna, Perugia, Terni, Rieti e Viterbo. Le nevicate stanno paralizzando la viabilità su gran parte dell’Italia centrale appenninica:

Nelle prossime ore la neve più intensa si estenderà anche al Nord, soprattutto sul Piemonte, ma continuerà a nevicare anche nel pomeriggio su Toscana ed Emilia. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: