Eccezionali nevicate tra Romagna, San Marino e Marche: accumuli straordinari a bassa quota | FOTO

MeteoWeb

Eccezionali nevicate stanno colpendo da questa mattina la Romagna, le Marche e ovviamente San Marino che è proprio al confine tra le due Regioni sul versante Adriatico dell’Appennino marchigiano e romagnolo. Siamo nell’epicentro del maltempo di queste ore, iniziato con il transito del Medicane Polare la scorsa notte e poi proseguito per tutto l’arco della giornata con precipitazioni intense e abbondanti. La neve cade a partire dai 200 metri di altitudine, ed è molto abbondante oltre i 500 metri di altitudine.

A valle da segnalare 38mm di pioggia a Pesaro e 37mm di pioggia a Villa Verucchio, nelle zone interne gli accumuli nevosi sono più consistenti: Città di San Marino è letteralmente sommersa da oltre 50cm di neve ad appena 755 metri di altitudine. Spettacolari le immagini nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. La neve ha provocato anche disagi alla circolazione soprattutto da Domagnano in su nonostante il continuo passaggio dei mezzi spazzaneve. Lungo la strada sono operativi senza sosta dalla scorsa notte ben tre posti di controllo delle forze dell’ordine: alla Baldaserrona, tra Fiorentino e Murata e alla Rotonda Agip di Borgo Maggiore, per impedire ai veicoli che non muniti di catene o gomme da neve di salire.

La straordinaria nevicata di oggi a San Marino: 50cm in città

Tantissima neve anche nel Nord delle Marche, con Urbino sotto 25cm di coltre bianca a soli 485 metri di altitudine sul livello del mare (vedi foto nella gallery scorrevole in alto), e anche in Romagna. Impressionanti le immagini della webcam di dell’Eremo di Sant’Alberigo (1.146 metri di altitudine) in provincia di Forlì-Cesena (sempre nella gallery in alto), incantevole lo scenario di Scavolino di Pennabilli (Rimini) l’accumulo ha superato i 60cm di neve ad appena 740 metri di altitudine: uno spettacolo straordinario:

La frazione di Scavolino a Pennabilli (Rimini) sotto oltre 60cm di neve

Attenzione che la nevicata continuerà per almeno altre 24 ore: nella prossima notte e soprattutto domattina dall’Adriatico risaliranno nuove intense bufere che scaricheranno al suolo accumuli con ogni probabilità ancor più abbondanti di quelli di oggi. Domani sera in queste zone (Romagna, San Marino, Marche) ci sarà il doppio della già tanta neve che c’è adesso, con accumuli superiori al metro già in bassa collina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: