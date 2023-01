Allerta Meteo, nuovo Ciclone risale l’Italia nella notte: Lunedì 23 ancora forte maltempo e neve abbondante

MeteoWeb

Non c’è neanche il tempo di analizzare l’evento meteorologico più straordinario del nostro secolo, l’epocale Uragano Mediterraneo che in pieno inverno la scorsa notte ha risalito il mare Adriatico abbattendosi su Rimini e testimoniando l’entità dei cambiamenti climatici anche sull’Italia. No, non c’è tempo perché un altro violento ciclone (sempre provocato dall’energia latente nelle acque del Mediterraneo dopo il lungo periodo di caldo anomalo degli ultimi mesi) sta risalendo l’Italia e si abbatterà nelle stesse zone (Abruzzo, Marche, Emilia Romagna su tutti) Lunedì 23 Gennaio, determinando ancora forte maltempo e neve abbondante non solo sull’Appennino, ma stavolta anche sulle Alpi. Andiamo con ordine e facciamo il punto della situazione.

L’Italia è nella morsa del freddo polare e del maltempo, da Nord a Sud. Le nevicate più forti stanno interessando in queste ore Romagna e Marche, fino a 200 metri di altitudine con accumuli straordinari. Diluvia a valle, dove Pesaro ha appena raggiunto i 55mm giornalieri. Ma il maltempo sta colpendo anche il Sud: in Sicilia nevica a Ragusa, a Palermo la temperatura è ferma a +5°C, a Catania abbiamo +6°C. Freddo anche in Calabria con +6°C a Reggio e Crotone, +4°C a Cosenza e neve copiosa sui rilievi di tutta la Regione. E’ stata una domenica di freddo intenso nelle Regioni del Sud, con temperature che non sono riuscite a raggiungere i +10°C neanche in pieno giorno lungo le coste calabresi e siciliane. Ed è proprio questo maltempo che nelle prossime ore risalirà verso il Centro/Nord: al momento il ciclone si trova sul Golfo di Taranto, è profondo 1009hPa e sta alimentando forti piogge su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in lenta risalita verso Nord/Est. Nel corso della sera/notte la tempesta risalirà l’Adriatico portandosi nuovamente su Marche e Romagna dove si abbatterà sulla costa domattina, qualche ora più tardi del Medicane della scorsa notte, stavolta in pieno giorno. Straordinarie le mappe che ne illustrano chiaramente la traiettoria prevista per le prossime 18 ore:

Allerta Meteo, il nuovo Ciclone in risalita sull'Italia: le previsioni per le prossime 18 ore

Nella notte avremo forte maltempo con abbondanti nevicate dapprima tra Campania e Basilicata, poi su Molise, Abruzzo, Marche e Romagna, infine domattina il maltempo si concentrerà al Centro/Nord. La neve cadrà copiosa al mattino su Emilia Romagna, fin in pianura, Toscana, Umbria e Marche. Nevicherà in modo molto abbondante sull’Appennino emiliano e romagnolo, ma stavolta si imbiancheranno anche tutte le città: tra 5 e 15cm a Parma e Piacenza, tra 15 e 30cm tra Modena e Bologna. Già dal mattino la neve si estenderà anche a Piemonte, Lombardia e Veneto e Trentino, più forte sulle Prealpi venete. Possibile un’importante nevicata anche a Verona.

Contestualmente abbondanti nevicate colpiranno Croazia e Slovenia, copiose fin nei fondovalle. La neve imbiancherà in modo significativo anche le due capitali Zagabria e Lubiana. Nel corso della giornata la perturbazione continuerà a risalire verso Nord: nel pomeriggio la neve si concentrerà in Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Continuerà a nevicare forte in Slovenia, con fenomeni in estensione all’Austria. La neve sarà molto abbondante sulle Dolomiti e nelle Alpi occidentali, nel Piemonte centro/meridionale (torinese e cuneese). Fenomeni che proseguiranno in modo molto violento nella sera/notte successiva: in Val di Susa (Torino) cadrà quasi un metro di neve, Sestriere e Bardonecchia saranno letteralmente seppellite da oltre 150cm di coltre bianca, poco meno a Crissolo. Abbondanti nevicate colpiranno il Monviso e la zona della sorgente del Po, dove continuerà a nevicare fino al mattino di Martedì 24 Gennaio fornendo riserve importanti per la futura stagione idrica.

Proprio a causa di questa situazione di maltempo estremo, le scuole rimarranno chiuse anche domani in moltissimi comuni del Paese.

Al Centro/Sud, invece, sarà un lunedì di generico bel tempo, seppur ancora con molte nubi sparse e qualche precipitazione residua sulle coste tirreniche di Lazio e Campania e nella Sicilia occidentale e meridionale. Tornerà però a splendere il sole su Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e nel primo pomeriggio anche in Abruzzo.

Attenzione proprio al Sud a metà settimana: una nuova violenta perturbazione potrebbe provocare forte maltempo in Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania tra Mercoledì 25, Giovedì 26 e Venerdì 27 con nuove intense e abbondanti nevicate fino a bassa quota. Ma di questa previsione avremo modo di parlare meglio nei prossimi aggiornamenti, intanto per monitorare la situazione meteo in tempo reale forniamo i link delle migliori pagine con le mappe in diretta: