Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo lunedì 23 gennaio: l’ELENCO | LIVE

La perturbazione che sta interessando l’Italia continuerà nelle prossime ore ad apportare condizioni di spiccato maltempo con precipitazioni, anche a carattere nevoso a bassa quota sul Centro-Nord e ventilazione sostenuta nord-orientale sulle aree adriatiche centro-settentrionali.

Alla luce dell’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile nazionale, alcuni comuni stanno adottando la decisione di chiudere le scuole. In questo articolo, verrà aggiornato in tempo reale l’elenco dei Comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse nella giornata di domani, lunedì 23 gennaio.

Abruzzo

Lettomanoppello

Rapino

Basilicata

Castelluccio Inferiore

Castelluccio Superiore

Castelsaraceno

Corleto Perticara

Latronico

Lauria

Marsico Nuovo

Marsicovetere

Moliterno

Rivello

San Severino Lucano

Sarconi

Terranova di Pollino

Trecchina

Viggianello

Viggiano

Calabria

Acquaformosa

Acri

Mormanno

Campania

Agerola

Guardia Lombardi

Nusco

Emilia Romagna

Frassinoro

Montefiorino

Montese

Novafeltria

Pennabilli

Poggio Torriana

Premilcuore

San Leo

Sant’Agata Feltria

Sarsina

Talamello

Zocca

Marche

Urbino

Apecchio

Belforte all’Isauro

Frontino

Frontone

Lunano

Monte Cerignone

Piandimeleto

Senigallia

Trecastelli

Molise

Trivento

