La neve è arrivata, bianco risveglio sull’Appennino Romagnolo | FOTO

Abbondante nevicata sull’Appennino romagnolo. Nella notte tra tra sabato e domenica la neve, almeno mezzo metro, si è spinta fino ai 200 metri di quota. La mattinata è iniziata con il sole, ma sono previste nuove precipitazioni.

E’ in vigore un’allerta meteo codice arancione per neve: oggi un intenso vortice depressionario sta portando precipitazioni a carattere nevoso sul settore appenninico e collinare centro-orientale sino a quote attorno a 100/200 metri e di acqua mista a neve sulle corrispondenti zone di pianura. Sui rilievi romagnoli le precipitazioni potranno essere di moderata o temporaneamente forte intensità con accumuli di neve compresi tra 30-50 cm, mentre nelle altre zone gli accumuli saranno più modesti, si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile regionale.

