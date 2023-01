“Live fast die young”: le immagini del Webb Space Telescope mostrano la morte di una stella

MeteoWeb

Le prime immagini di una nebulosa dal James Webb Telescope hanno fornito agli astronomi notevoli intuizioni sulla morte della stella che ha creato questi splendidi aloni di gas e polvere. Tra i primi cinque set di immagini del James Webb Space Telescope (JWST) rilasciati a luglio c’erano una serie di fotografie straordinariamente dettagliate della Southern Ring Nebula, una splendida nebulosa a circa 2500 anni luce di distanza.

Una stella vissuta velocemente

La fonte di questa nube di gas in espansione, il cui diametro interno è quasi 400 volte più grande del nostro sistema solare, è una stella morente che rilascia gas e polvere in un arco di tempo di decine di migliaia di anni e che può essere influenzata da un massimo di tre stelle compagne vicine. La stella aveva 530 milioni di anni quando è morta, una frazione dell’età attuale del nostro Sole di cinque miliardi di anni.

“Questa era una stella che è vissuta velocemente ed è morta giovane, rispetto al nostro Sole di cinque miliardi di anni che difficilmente espellerà la propria nebulosa planetaria per altri cinque miliardi di anni”, afferma la professoressa di astronomia Orsola De Marco, della Macquarie University’s Research Centre . “Per ricostruire la morte della stella che ha generato questa nuvola, la stessa nebulosa planetaria può essere vista come una scena del delitto. Le nebulose planetarie non hanno nulla a che fare con i pianeti, aggiunge, e sono tipicamente una gigantesca nuvola di gas che circonda una o più stelle. Le nebulose furono soprannominate ‘nebulose planetarie’ dall’astronomo William Herschel nel 1780, perché le loro forme arrotondate gli ricordavano come i pianeti guardavano attraverso un telescopio”.

Le tracce a spirale rivelano un sistema a più stelle

La stella morente nel mezzo della nebulosa dell’Anello Meridionale (il cui nome astronomico formale e molto meno fantasioso è NGC3132) è oggi una nana bianca, ma nella sua giovinezza aveva 2,9 volte la massa del nostro Sole. “Le immagini mostrano tracce a spirale che sembrano archi spezzati nell’alone della nebulosa, il che ci dice che c’è una stella compagna in orbita nelle vicinanze, a una distanza da 40 a 60 volte la distanza Sole-Terra”, dice.

“Una o anche due stelle compagne ancora più vicine sono probabilmente responsabili della formazione di un disco polveroso che è stato rilevato per la prima volta da JWST, così come di numerose protuberanze che possiamo vedere nelle pareti della cavità nebulare ionizzata“, dice.

Le forze gravitazionali di due o tre stelle compagne in questo sistema ravvicinato hanno probabilmente accelerato la scomparsa della nana bianca ormai morente, che a sua volta potrebbe aver cannibalizzato una o due delle sue stelle compagne. Il gruppo concorda sul fatto che la stella morente fosse “almeno un quartetto stellare” e ha sviluppato un modello che mostra come avrebbe potuto creare il disco polveroso e le tracce a spirale osservate nell’alone della nebulosa.