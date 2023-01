Le piante potrebbero aver ridotto i livelli di CO2 prima che le foreste si evolvessero

MeteoWeb

Secondo quanto riportato da uno studio pubblicato su Nature Communications, i livelli di CO 2 atmosferica nel periodo Devoniano (inferiore e medio), tra 410 e 380 milioni di anni fa, potrebbero essere stati molto più bassi di quanto si pensasse in precedenza. I risultati suggeriscono che le prime piante vascolari riducessero sostanzialmente i livelli di CO 2 molto prima dell’evoluzione delle foreste.

Diminuizione di CO 2 e raffreddamento globale

Questo calo precoce di CO 2 potrebbe aver portato a un significativo raffreddamento globale durante questo periodo. L’emergere delle foreste circa 385 milioni di anni fa è stato precedentemente collegato a una diminuzione dei livelli di CO 2 nell’atmosfera e al relativo raffreddamento climatico globale. Si pensava infatti che l’evoluzione degli alberi con radici profonde avesse aumentato l’erosione continentale e portato all’immagazzinamento del carbonio negli oceani.

Tuttavia, le prove geochimiche suggeriscono che i livelli di CO 2 potrebbero essere stati molto più bassi milioni di anni prima dell’emergere delle foreste. L’importanza della biologia nel ciclo del carbonio è dibattuta e permangono grandi incertezze per quanto riguarda la modellizazione di questi processi.

Lo studio

Gli studiosi hanno analizzato i moderni discendenti di muschi, fossili di piante e dati geochimici e hanno scoperto che 410-380 milioni di anni fa i livelli di CO 2 erano solo modestamente elevati rispetto ai giorni nostri. Hanno scoperto che i livelli di CO 2 erano solo circa 1,5 volte superiori ai livelli attuali, rispetto a 10 volte superiori come ipotizzato in precedenza. Usando la modellazione del paleoclima e dei sistemi terrestri, hanno scoperto che il declino di CO 2 e il simultaneo aumento di CO 2 , era sufficiente per un significativo raffreddamento climatico e per una parziale glaciazione, in linea con le prove geologiche.