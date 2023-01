Maltempo, Abruzzo seppellito dalla NEVE: disagi e blackout. Allerta rossa anche domani

MeteoWeb

Criticità, in alcune zone del Pescarese, per la sospensione dell’energia elettrica a causa del maltempo. I disservizi sono stati segnalati ad Enel, che è al lavoro per il ripristino della fornitura. Interessata anche Telecom per alcuni problemi riscontrati nei comuni di Manoppello e Corvara. Nessuna particolare criticità per quanto riguarda la viabilità. È quanto emerso dalla riunione, stamani, nella sede della Prefettura di Pescara, del Centro coordinamento soccorsi per l’ondata di maltempo che sta interessando l’Abruzzo.

Sul fronte viabilità, alcune situazioni sono state risolte nel corso della mattinata da parte della Provincia e dell’Anas e la situazione viene costantemente monitorata in modo da poter intervenire con tempestività. I comuni, molti dei quali hanno aperto i Coc, hanno attivato i piani neve con conseguenti interventi sulla viabilità comunale. I tratti delle autostrade di questa provincia non presentano particolari problematiche.

Nel pomeriggio è prevista una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi, per fare il punto della situazione anche alla luce del nuovo bollettino meteo. Ieri sera, al termine della riunione del Ccs, il Prefetto di Pescara, tenuto conto dei possibili rischi valanghivi connessi alla circolazione sulla Strada Statale n. 614 della Maielletta, ha disposto la sospensione temporanea della circolazione dal Km 10 al Km 19+100 fino alle 24 di oggi.

Maltempo: a Pescara chiusa golena nord, allerta ghiaccio

Golena nord chiusa a Pescara per precauzione dopo l’ingrossamento del fiume. La situazione, come ha spiegato l’assessore comunale alla Protezione Civile Eugenio Seccia, in città non desta problemi. Nel caso però di un peggioramento delle condizioni meteo e di un possibile abbassamento delle temperature nella notte, sono stati allertati gli operai per l’utilizzo dei mezzi spargisale in particolare nelle zone collinari di San Silvestro e Colli Madonna.

In Abruzzo anche domani allerta rossa per valanghe

Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, “tenuto conto del Bollettino Valanghe emesso in data odierna dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri”, comunica che per l’intera giornata di domani, domenica 22 gennaio, è prevista “criticità elevata – allerta rossa” per rischio valanghe su quattro delle cinque zone di allerta abruzzesi. In particolare, la criticità elevata riguarda le aree Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest, Maiella e Parco Nazionale d’Abruzzo, mentre è prevista “criticità moderata – codice arancione” per l’area di rischio Velino-Sirente. Anche per oggi era stata segnalata l’allerta rossa per le stesse quattro zone.

Il Centro Funzionale invita quindi “i Comuni delle meteonivozone in cui è prevista criticità, a prestare particolare attenzione alle aree antropizzate interessate da innevamento. Si invitano le Autorità Locali di protezione civile – si legge nel bollettino – a tenersi costantemente aggiornate, sui Bollettini di Pericolosità Valanghe emessi dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri e sulle informative emesse dal Centro Funzionale d’Abruzzo, e monitorare costantemente il proprio territorio al fine di essere pronti ad affrontare le criticità“. Con la criticità elevata, “le valanghe attese possono interessare in modo esteso le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe. Si tratta per lo più di eventi di magnitudo elevata o molto elevata, che possono anche superare le massime dimensioni storiche”. Il tutto con “grave pericolo per l’incolumità delle persone” e “possibili danni ingenti per i beni colpiti”.

Maltempo : domani allerta gialla per rischio idrogeologico

“Criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone di allerta, cioè nell’intera regione, per domani, domenica 22 gennaio. Lo prevede il nuovo bollettino diramato dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso giovedì dal Dipartimento nazionale, e “tenuto conto che nelle ultime 24 ore sull’Abruzzo sono state registrate precipitazioni elevate”.

Il Centro Funzionale invita i Comuni a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi. In caso di “criticità ordinaria – allerta gialla” si possono verificare fenomeni localizzati di erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango, ruscellamenti superficiali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, caduta massi.

