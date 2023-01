Maltempo Basilicata, esonda il fiume Ofanto a Lavello: allagati ettari di colture

MeteoWeb

Le piogge intense dei giorni scorsi hanno provocato l’esondazione del fiume Ofanto anche in territorio di Lavello, in Basilicata, allagando numerosi ettari di colture di grano ed orzo: lo segnala Coldiretti regionale. “Sono decenni che assistiamo purtroppo a disastri simili causati certamente da eccezionali quantitativi di pioggia anche se è necessario puntare sulla prevenzione dei dissesti idrogeologici, attraverso misure e interventi in campo agricolo e forestale. Nei prossimi giorni, dopo una stima completa dei danni, chiederemo alla Regione Basilicata di farsi portavoce presso chi di competenza affinché intervenga con la massima urgenza,” ha spiegato il direttore provinciale Coldiretti, Luca Celestino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: