Maltempo, l’Ofanto esonda tra Canosa di Puglia e Cerignola | FOTO

A causa delle piogge intense delle scorse ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, sono stati impegnati in diversi interventi. Due persone bloccate in auto a Trani sono state recuperate da personale specializzato in soccorso fluviale alluvionale.

Il fiume Ofanto è esondato in contrada Patanelle, al confine tra Canosa di Puglia e Cerignola, allagando coltivazioni e uliveti: sul posto i volontari della Misericordia che stanno monitorando la situazione.

Dalla mezzanotte si registrano 26 mm di pioggia a Barletta, 25 mm a San Ferdinando di Puglia e 18 mm a Cerignola.

