Protezione Civile, ancora maltempo al Sud e sulle Adriatiche: allerta arancione in una regione

Ancora maltempo per i prossimi due giorni al Centro-Sud. Il responsabile è un ciclone che attualmente si sta spostando sopra la Sicilia. Nelle prossime ore, si sposterà lentamente verso il Mar Ionio e il Golfo di Taranto, continuando ad alimentare maltempo moderato, con pioggia e neve, nelle Regioni adriatiche e al Sud per tutto il fine settimana.

La conferma del maltempo dei prossimi giorni arriva dai consueti bollettini meteo della Protezione, che non ha valutato di diramare l’allerta meteo nazionale. Per la giornata di domani, tuttavia, è prevista allerta meteo arancione su parte della Puglia e allerta meteo gialla in altre 5 regioni.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 gennaio 2023

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale e Basilicata settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Sud e su Lazio centro-meridionale, Molise, Abruzzo, Marche e sulla Romagna, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 500-700 m sui settori interni del Centro, fino a localmente 300-400 m su Abruzzo, Marche e Romagna, al di sopra i 700-800 m sui settori meridionali peninsulari; apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile calo sui settori alpini, specie su quelli orientali.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali su regioni adriatiche, Liguria, Toscana, alto Lazio e Sicilia occidentale.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e l’Adriatico centro-settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 gennaio 2023

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, Sardegna meridionale e settentrionale, Marche e sui settori tirrenici di Lazio, Campania e Basilicata, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Calabria e Sicilia.

Nevicate: al di sopra di 800-1000 m sui settori interni meridionali, al di sopra di 400-500 m sulle Marche.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile calo le minime sulle regioni settentrionali.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali su regioni adriatiche settentrionali, Liguria, Sardegna, Toscana, alto Lazio e sui settori appenninici centro-settentrionali.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, l’alto Adriatico e localmente il Tirreno centrale e lo Stretto di Sicilia.

