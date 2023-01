Maltempo Calabria: fulmine colpisce chiesa di Dasà nel Vibonese | FOTO

MeteoWeb

Un fulmine ha colpito la croce posizionata sulla facciata della chiesa in via Santissima Annunziata a Dasà, nel Vibonese. Parte della struttura e calcinacci sono caduti nel piazzale antistante, danneggiando alcune vetture in sosta. Non si segnalano danni a persone. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia, giunta dal distaccamento di Serra San Bruno per le verifiche e la messa in sicurezza del sito.

