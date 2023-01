MeteoWeb

La violenta mareggiata che da stamani sta colpendo la Calabria tirrenica, ha provocato danni al molo del porto di Bagnara in un punto in cui era già stato danneggiato in passato. La furia del mare odierna, però, ha dato il colpo di grazia alla struttura che adesso è compromessa nella sua sicurezza, come possiamo osservare nel video realizzato da Tommy Fazzari.