Maltempo, Campania sferzata da piogge torrenziali e vento: paura a Napoli e Avellino | FOTO

Anche il vento sta soffiando forte con raffiche fino a 80km/h sulla costa e di oltre 100km/h nelle località più elevate. In particolare, segnaliamo raffiche di 114km/h a Roccadaspide, 107km/h a Conza della Campania, 103km/h a Caiazzo, 102km/h a Postiglione, 92km/h a Scafati, 86km/h a Nisida, 78km/h a Benevento, 71km/h a Napoli (Chiaia), Agerola.

Dal mattino, a causa del maltempo, i Vigili del Fuoco hanno svolto 195 interventi: 50 nelle province di Napoli e Caserta, 40 a Salerno, 32 ad Avellino, 22 a Benevento. A Napoli, in zona Vomero, è crollato un ponteggio allestito sulla facciata di un edificio di quattro piani, mentre nel centro storico un grosso albero è caduto su alcune auto in sosta: in entrambi i casi nessuna persona coinvolta. Situazione problematica anche sul mare e lungo la fascia costiera dove onde alte fin sopra i quattro metri stanno colpendo i lungomari e le isole del Golfo di Napoli. Interrotti i collegamenti via mare: sono rimasti fermi in banchina, nei porti di partenza, aliscafi, catamarani e altri mezzi veloci anche per Ischia e Procida.

Nel frattempo, l’allerta meteo arancione è stata prorogata per l’intera giornata di domani con previsione, tra l’altro, di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovesci e temporali e raffiche di vento molto forti. Per questo motivo resteranno ancora chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino. L’ordinanza emanata dal sindaco Gaetano Manfredi prevede anche la chiusura del Maschio Angioino. Da Palazzo San Giacomo la raccomandazione alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

Maltempo Campania: danni ad Avellino e Benevento

Danni per il forte vento anche ad Avellino con diversi alberi caduti, in particolar modo nel rione San Tommaso, dove sono all’opera i Vigili del Fuoco: per fortuna nessun ferito.

Violenti temporali e forti raffiche di vento stanno interessando la città di Benevento e la sua provincia da questa mattina. Diversi i danni registrati e numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale per alberi caduti in strada, allagamenti, grondaie e lamiere volate via dai tetti. A Benevento, dove le scuole sono state chiuse dal sindaco Clemente Mastella fino a domani, situazione difficile a contrada Pantano, zona maggiormente colpita dall’alluvione del 2015. Qui i Vigili del Fuoco sono al lavoro con mezzi ed escavatori per cercare di liberare o allargare cunette e scoli perché preoccupa l’enorme colata di fango che ha invaso i terreni. Al Rione Libertà, invece, un ramo di un albero è caduto su un furgone in sosta in via Napoli. Anche in contrada Roseto, alla periferia cittadina, un albero è caduto bloccando il transito lungo la strada. Numerosi gli interventi anche in alcuni comuni della provincia, in particolare a Bonea e a Montesarchio.

Piogge torrenziali e venti forti continueranno a sferzare la Campania oggi e domani. In serata, i fenomeni si intensificheranno: alto il rischio di dissesti a causa delle forti piogge e di danni a causa del vento.

