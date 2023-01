Vento forte a Napoli: albero cade in piazza Cavour, impalcatura crolla in via Aniello Falcone | FOTO

MeteoWeb

Danni e disagi oggi a Napoli, a causa del vento forte. Tragedia sfiorata nei giardini di piazza Cavour a pochi metri dalla sede del Museo archeologico: un grosso albero è caduto di fronte all’istituto comprensivo Casanova. Alcuni rami sono finiti su un’auto in sosta. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Le forti raffiche hanno anche fatto crollare parte di un’impalcatura montata sulla facciata di un palazzo di via Aniello Falcone, all’altezza dei giardinetti Nino Taranto.

Ieri la protezione civile regionale aveva emesso allerta meteo arancione, in seguito alla quale il Comune di Napoli aveva disposto la chiusura di scuole e parchi cittadini.

