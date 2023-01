Maltempo: a Campobasso scatta il piano neve | FOTO

MeteoWeb

A Campobasso è arrivata l’annunciata ondata di maltempo. Dal primo pomeriggio, nevica sulla città e anche sugli altri centri limitrofi a quote collinari. È operativa la sala di coordinamento per i servizi di sgombero neve e viabilità affidati dal Comune di Campobasso alla Sea (Servizi e Ambiente Spa).

Il Piano operativo neve è scattato già dalla scorsa notte con i mezzi impegnati nelle operazioni di spargimento del sale. Complessivamente sono 92 i mezzi pronti a entrare in azione nel capoluogo, tra spartineve, spargisale, trattori e bobcat. La sala di coordinamento permanente allestita presso la sede della Sea coordina i mezzi ed è in contatto anche con la Prefettura e con la Protezione Civile. La sede operativa ha attivo anche un numero verde al quale i cittadini possono fare le loro segnalazioni (800993380).

Maltempo Molise: molti Comuni chiudono le scuole

Le nevicate, che stanno interessando tutti i comuni al di sopra dei 500 metri, sono diventate più consistenti e sono arrivati i primi disagi, soprattutto alla viabilità, con mezzi in panne su diverse strade, da Vinchiaturo a Ingotte, in provincia di Campobasso, ma anche sulle vie di montagna in provincia di Isernia. Sono entrati in azione i mezzi spartineve e spargisale. Dopo Campobasso, anche i sindaci di altri comuni della regione hanno deciso per domani la chiusura delle scuole.

