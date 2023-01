Maltempo, Centro Italia nel caos: esonda il fiume Garigliano nel Frusinate, frane in Umbria e Molise

MeteoWeb

La tempesta ciclonica che ieri ha colpito l’Italia con forte maltempo ha provocato gravi danni e disagi in diverse regioni, in particolare del Centro.

Sono proseguiti durante la notte gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco di Roma per i danni causati dal tornado che ha colpito ieri la zona di Valmontone. I vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza di edifici, taglio di rami, rimozione di tegole pericolanti ed altre tipologie di intervento legate al maltempo.

Forte preoccupazione in tutto il Cassinate ma in particolar modo nella valle dei Santi, nel Sud della provincia di Frosinone, dove il c è esondato ed ha allagato strade e campi. L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Centro Italia ha aumentato la portata dei fiumi Sacco, Liri, Gari e Rapido che vanno poi a confluire nel Garigliano a Sud di Cassino, nel comune di Sant’Apollinare. Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, nella tarda serata di ieri ha disposto la chiusura delle scuole cittadine per la giornata di oggi.

Ancora interventi dei Vigili del Fuoco, nella notte, in Umbria, a causa del maltempo. In Valnerina, nel comune di Cascia, si è registrata una frana in frazione Poggioprimocaso. Lo smottamento ha interessato la strada che collega la località a quella di Pie’ La Villa. I pompieri del distaccamento di Norcia hanno lavorato per circa 4 ore per sgombrare la strada e liberare il passaggio ai soli mezzi di soccorso. Il tratto al momento rimane chiuso.

Sulla strada statale 260 “Picente” è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 29,462, nei pressi del confine regionale con l’Abruzzo, al km 48,330 nel territorio comunale di Amatrice, in provincia di Rieti. Come fa sapere Anas, la chiusura provvisoria si è resa necessaria per consentire interventi sulla pavimentazione a causa di uno smottamento provocato dal forte maltempo al km 35,800, in località Configno. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.

E’ stata chiusa alla circolazione ieri sera la strada provinciale Piana di Carpinone a causa dell’acqua e dei detriti che hanno invaso la carreggiata. Il torrente Tura, nel comune in provincia di Isernia, è ingrossato e la situazione resta monitorata in considerazione dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile per la giornata odierna caratterizzata da criticità idrogeologica e raffiche di vento fino a 80 km orari in medio e alto Molise. Diversi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco soprattutto nella provincia di Isernia e nei comuni di Rocchetta al Volturno, Sant’Elena Sannita, Agnone, Isernia, Pettoranello del Molise, Venafro e Pesche. Le squadre sono intervenute in soccorso ad automobilisti in difficoltà.

