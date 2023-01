Maltempo: collegamenti difficili tra Capri e Napoli

MeteoWeb

Collegamenti difficili oggi fra Napoli e Capri a causa delle condizioni meteo avverse. Le uniche partenze sono state quelle effettuate dal Driade, il traghetto lento della Caremar alle ore 6.40 dall’isola con ripartenza da Napoli solo alle ore 14.00.

Il traghetto è giunto a Capri dopo due ore di navigazione ed a causa del peggioramento delle condizioni meteo è immediatamente ripartito per Napoli imbarcando i pendolari e gli automezzi giunti in mattinata per assicurare gli approvvigionamenti alimentari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: