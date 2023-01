Maltempo e freddo in Calabria, torna la neve in Sila | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Timidamente è arrivata la prima neve del nuovo anno anche sulla Sila cosentina. Le immagini e il video vengono dal Centro Fondo di Carlomagno nel cuore del parco nazionale della Sila e ci sono state inviate dal nostro affezionato lettore e collaboratore Gianluca Congi. Sono caduti circa 10cm di neve fresca.

Neve anche a Camigliatello e Lorica. Gli accumuli sono al momento un po’ più modesti rispetto alle previsioni della vigilia, ma la neve potrà cadere ancora nel pomeriggio-sera incrementando lo spessore al suolo.

Maltempo in Calabria, la nevicata di oggi al Centro Fondo di Carlomagno in Sila

