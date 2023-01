Maltempo, Eolie isolate: blackout ad Alicudi

MeteoWeb

Le sette isole dell’arcipelago delle Eolie sono isolate dal pomeriggio a causa del maltempo, mentre si prevede una notte al buio per i cinquanta abitanti di Alicudi, a causa di un guasto alla centrale Enel. Il rischio, visto l’imperversare del maltempo con vento a 50km/h, è che il blackout possa protrarsi anche per la giornata di domani.

Già a novembre l’isola era rimasta senza energia elettrica per oltre 24 ore. Non si ferma, dunque, la protesta: gli abitanti tornano a chiedere un tecnico Enel in pianta stabile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: