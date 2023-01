Maltempo Campania: esondazioni, frane e fiumi di fango nel Salernitano

MeteoWeb

Le piogge intense di queste ore hanno provocato smottamenti sulle strade della Costiera Amalfitana, in Campania. A Tramonti c’è la situazione più difficile con fiumi di fango, pietre e detriti che hanno invaso la Strada Provinciale 1, in località Cesarano, verso Ravello, e la provinciale in località Campinola, a un chilometro circa dal Valico di Chiunzi. Le due arterie sono al momento impraticabili. Diversi muri a secco dei terreni sovrastanti le sedi stradali hanno collassato.

I Carabinieri della stazione di Tramonti sono al Valico mentre squadre di volontari di Protezione Civile ‘Millenium’ e ‘I Colibri” sono al lavoro. Si attende l’arrivo di personale della Provincia di Salerno. Strade a rischio chiusura per la notte. Si consigliano percorsi alternativi e soprattutto di evitare di mettersi alla guida.

Situazione difficile anche nel Cilento, dove si registra l’esondazione del fiume Calore in località Mainardi di Aquara. Sempre in provincia di Salerno, un anziano è rimasto bloccato nel sottopassaggio nei pressi dello svincolo dell’A2 a Petina: è stato tratto in salvo da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Petina.

