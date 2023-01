Maltempo e frane nel Levante della Liguria, oltre 170 mm nel Genovese

MeteoWeb

La perturbazione che ha colpito nelle scorse ore la Liguria ha causato alcune frane nel Levante ed in particolare nella zona del Tigullio. Preoccupazione per la piena del fiume Entella, che ha raggiunto livelli vicini alla prima soglia di guardia, mentre gli idrometri sul fiume Vara, nello Spezzino, hanno superato praticamente tutti il primo livello di guardia.

“La nottata di allerta arancione per piogge si è chiusa per fortuna senza ulteriori danni. Nelle zone di Levante ci sono stati alcuni smottamenti ma la situazione è sotto controllo e non ci sono persone isolate, né in via Aurelia tra Zoagli e Chiavari dove dopo la frana si viaggia a senso unico alternato, né in seguito alla chiusura in via Scaruglia a San Colombano Certenoli e della strada tra la località Bernana e Colla a Carasco, mentre a Lavagna le problematiche dovute agli allagamenti in zona Foce sono rientrati,” ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Arpal riporta che residue precipitazioni interessano l’interno del Levante mentre sul centro e sul Ponente si sono aperte generose schiarite. Dalla mezzanotte cumulata massima di 19.4 millimetri a Tavarone (Maissana, La Spezia) mentre, da inizio evento, sono state Reppia (Né, Genova) 176.2 millimetri e Carro (La Spezia) con 172.6 millimetri, le stazioni che hanno raccolto il maggior quantitativo di precipitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: