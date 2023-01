MeteoWeb

Il maltempo che con piogge torrenziali e venti forti sta colpendo il Centro-Sud sta facendo sentire i suoi effetti anche sul Lazio. Finora le piogge hanno colpito di più il settore meridionale della regione e le aree appenniniche. Tra i dati pluviometrici (parziali) più rilevanti finora, segnaliamo: 76mm a Isola del Liri, 67mm a Supino, Campocatino, 64mm a Campoli Appennino, 60mm a San Biagio Saracinisco, 59mm a Pico, 54mm a Frosinone, 53mm a Ceccano, 50mm a Vivaro Romano, Sora.

Sul Lazio, soffia forte anche il vento, con raffiche diffuse di 50-70km/h.

A Roma, dove sono caduti 14mm di pioggia e il vento è intenso, sono oltre 100 gli interventi effettuati da Vigili del Fuoco a causa del maltempo: si registrano allagamenti, disagi dovuti a infiltrazioni di acqua nelle abitazioni e caduta di alberi sulla carreggiata. Dalle 13 in poi, secondo quanto apprende l’AGI, sono diverse le segnalazioni dei cittadini – circa 20 – che riguardano alberi e rami pericolanti. In particolare, dalle 16.15 presso Lungotevere Flaminio, a Roma, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per la rimozione di un grosso platano caduto su alcune auto in sosta. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Non si segnalano incidenti particolarmente rilevanti, ma sono diversi i disagi dovuti al traffico che risulta paralizzato o rallentato soprattutto nel quadrante parte nord-ovest: su Corso Francia, Collina Fleming, via Salaria e via di Torrevecchia. Causa pioggia – secondo quanto si legge su Luce Verde – è stata sospesa la circolazione del treno (FL2) Roma-Pescara, tra Carsoli e Tagliacozzo, per movimento franoso.

Disagi nel Comune di Valmontone, in provincia di Roma, a causa del forte vento: danni a diverse abitazioni, rimaste scoperchiate. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Nell’area interessata lavorano le squadre di soccorritori dei Vigili del Fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree coinvolte.

Forte grandinata a Rieti

Una forte grandinata ha colpito Rieti, imbiancando il paesaggio, intorno alle ore 16.30. La temperatura è scesa di 6°C, passando da +11°C a +5°C dopo il passaggio del maltempo. La forte grandinata ha creato allagamenti e disagi alla viabilità.

Maltempo Lazio: prima abbondante nevicata al Terminillo

Prima consistente nevicata dell’anno sul Monte Terminillo, dove, durante la notte, sono iniziati a cadere i primi fiocchi che hanno imbiancato tutte le cime della montagna reatina, nonostante le temperature al di sopra nella media. Temperature che, secondo le previsioni, dovrebbero precipitare nelle prossime ore, consentendo al manto nevoso di ancorarsi al suolo.

Secondo il centro polifunzionale della Protezione Civile della Regione Lazio, nella giornata di giovedì è prevista una discesa repentina e improvvisa delle temperature, con minime che dovrebbero andare abbondantemente sotto lo zero, almeno in quota, consentendo alla neve di non sciogliersi. Questa, almeno, la speranza dei gestori degli impianti sciistici della stazione, che da sempre rappresenta un polo di attrazione per la città di Roma e per tutto il Lazio, e che già in questo fine settimana potrebbe vedere concretizzarsi l’apertura della stagione, messa in serio pericolo dalle temperature di inizio anno, decisamente al di sopra delle medie stagionali.

Neve al di sopra dei 1200-1300 metri anche in Val Granara – Filettino (FR).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: