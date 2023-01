Maltempo Liguria: riaperta la strada dopo la frana di sassi a Moneglia

MeteoWeb

Riaperta la strada per Moneglia dopo la caduta massi di ieri. Il comune di Sestri Levante con uomini e mezzi ha sgombrato la carreggiata e sistemato una serie di new jersey per delimitare l’area dove si svolgeranno i lavori di messa in sicurezza. La decisione di riaprire una delle strade più trafficate da e per Moneglia e Deiva Marina è giunta dopo il sopralluogo dei tecnici e di una squadra di rocciatori, che inizierà domani l’opera di disgaggio delle rocce pericolanti.