Maltempo Puglia: litoranea invasa dalla sabbia a Marina di Taranto

A causa del maltempo, e soprattutto delle forti raffiche di vento, la litoranea della Marina di Taranto è stata invasa dalla sabbia. L’assessorato comunale alla Polizia Locale e Protezione Civile ha inviato un ‘bobcat’, un mezzo per rimuoverla e ripristinare la normale viabilità.

“L’attenzione è massima, anche durante il periodo invernale“, ha spiegato l’assessore Cosimo Ciraci, “perché, nonostante su quel tratto la mole di traffico sia sensibilmente inferiore, rispetto al periodo estivo, serve garantire gli stessi standard di sicurezza“.

