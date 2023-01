Vento forte: albero cade su auto nel Foggiano, 4 feriti

MeteoWeb

Incidente nella serata di ieri sulla PS115, tra Foggia e Troia: 4 persone sono rimaste ferite su 2 auto, colpite da un albero abbattuto da forte vento. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco: gli uomini del 115 hanno estratto le persone dai due mezzi e sono state trasportate in ospedale. I pompieri hanno poi lavorato per liberare la carreggiata e renderla nuovamente percorribile.

