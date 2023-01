Maltempo, la prima mareggiata invernale flagella Calabria e Sicilia: gravi danni nel messinese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

E’ in atto in queste ore la prima mareggiata invernale di questa stagione in Calabria e Sicilia: il freddo maestrale soffia impetuoso, tanto che ha superato i 100km/h in mattinata nel messinese tirrenico, alimentando la furia del mare. Particolarmente significative le immagini che arrivano da Acquacalda (Lipari) grazie agli scatti di Gabriele Costanzo, e quella da Scilla (Reggio Calabria) realizzate da Enrico Pescatore, nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.

In molte località messinesi e localmente anche in Calabria, la furia del mare sta provocando gravi danni e disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Maltempo, la forza della mareggiata di stamani ad Acquacalda (Lipari)

