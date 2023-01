Maltempo e mareggiate: a Cesenatico danni per un milione

MeteoWeb

Potrebbero ammontare ad oltre un milione di euro i danni che ha subito Cesenatico a causa della mareggiata che ha colpito il litorale ad inizio settimana. In particolare nelle zone di Villamarina e Valverde, è stata distrutta la duna artificiale posta a difesa delle strutture balneari fisse.

Nel fine settimana potrebbe arrivare una nuova perturbazione che potrebbe fare alzare di nuovo il livello dell’acqua.

