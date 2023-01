Maltempo, il Misa fa paura a Senigallia: “salite ai piani alti” | VIDEO

MeteoWeb

Apprensione nella zona di Senigallia (Ancona), colpita dall’alluvione dei fiumi Misa e Nevola lo scorso settembre: a causa del maltempo delle scorse ore, “tutti gli idrometri a monte hanno superato i livelli di sicurezza, l’innalzamento continua costante“. Il Comune ha reso noto che l’ondata di piena del Misa “attraverserà il centro città presumibilmente verso le ore 9 di questa mattina“; “il Misa a Bettolelle è arrivato ai 3 metri superando i livelli di guardia” e dunque l’amministrazione ha invitato i cittadini a “salire ai piani alti“.

In via precauzionale, sono state chiuse varie strade (come lo stradone del Misa) come quella che collega Brugnetto a Bettolelle, lo stradone del Misa, ma anche alcuni supermercati come il Centro Commerciale Conad di Via Abbagnano, l’MD, il Sì con Te e Amico Market. Chiusi anche l’ufficio postale di via Fratelli Bandiera e il Distretto Sanitario di Via Campo Boario fino alle 10.

Le pattuglie delle Forze di Polizia, della Protezione Civile e Volontari stanno avvisando la cittadinanza e il Comune invita la cittadinanza a tenersi informata sui canali istituzionali dell’amministrazione di Senigallia.

Il livello di fiumi e fossi continua a crescere e la pioggia cade “regolare e consente, seppur lentamente, il deflusso dell’acqua“. La situazione viene monitorata costantemente.

In vista dell’allerta arancione, per oggi, nella zona di Senigallia vari Centri operativi comunali erano già stati attivati dalle amministrazioni e i sindaci avevano disposto per oggi la chiusura delle scuole, ad esempio a Senigallia e Arcevia.

Anche negli altri centri del Senigalliese prosegue l’attività di monitoraggio dei fiumi: a Trecastelli “la pioggia cade con regolare continuità e consente, seppur lentamente, il deflusso dell’acqua. Il livello del fiume Nevola, seppur in aumento, non presenta criticità. In via precauzionale è stata disposta la chiusura dell’ultimo tratto di Via Vallisce al confine con il comune di Corinaldo“.

