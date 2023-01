Maltempo Molise: esonda il fiume Volturno a Sesto Campano, stato di emergenza a Carpinone

MeteoWeb

Il maltempo che si sta abbattendo sul Molise continua a creare danni e disagi nella regione, con la Protezione Civile che sta monitorando tutte le situazioni critiche. Il sindaco di Carpinone (Isernia), Pasquale Colitti, ha dichiarato lo stato di emergenza per la situazione nell’area industriale del paese, attivando il Coc. Intanto riaperta la SP45 dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco che, con le idrovore, hanno reso agibili gli stabili industriali allagati durante la notte. “Mi sto recando sul posto – ha detto Pasquale Colitti all’ANSA – perché sta piovendo di nuovo e temiamo un peggioramento. Non abbiamo ancora fatto una stima dei danni, ma sono ingenti“.

A Sesto Campano (Isernia), il fiume Volturno ha rotto l’argine in un punto dove si è aperta anche una voragine. La portata del fiume, aumentata per le piogge, ha allagato la zona circostante raggiungendo alcune abitazioni. Sul posto c’è il sindaco, Eustachio Macari, che ha annunciato una diffida alla Regione Molise. Secondo quanto reso noto dal primo cittadino, l’emergenza si ripropone, costantemente, in caso di condizioni meteorologiche particolari e la Regione, ha ricordato, “ha concesso finanziamenti per soluzioni tampone, mentre c’è bisogno di un intervento radicale”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: