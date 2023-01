Maltempo Molise: situazione in miglioramento, riaperta la linea ferroviaria Termoli-Campobasso

MeteoWeb

Migliora la situazione meteo in Molise, dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. A Castelmauro, dove la neve ha superato il mezzo metro, solo ieri si è riusciti a raggiungere una contrada rimasta isolata. Dopo tre giorni di stop è stata riaperta la linea ferroviaria Termoli-Campobasso mentre la strada che porta alla località sciistica di Campitello Matese rimane soggetta a limitazioni per il 4° giorno consecutivo (la circolazione oggi è consentita solo dalle 10 alle 16 per il pericolo di valanghe).

