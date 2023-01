Maltempo Napoli: riapertura delle scuole posticipata giovedì 19

MeteoWeb

Le scuole di Napoli, che domani resteranno chiuse per l’intera giornata in concomitanza con l’allerta meteo arancione, riapriranno giovedì 19 gennaio alle ore 10. L’inedito orario di riapertura dei plessi scolastici è stato deciso alla luce della durata dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, che prevede un livello di criticità arancione fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio. La riapertura delle scuole, così come dei cimiteri e parchi cittadini, è stata posticipata di un’ora rispetto alla durata dell’allerta “al fine di salvaguardare l’utenza negli spostamenti”, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Manfredi. Le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sono rimaste chiuse già nella giornata di oggi.

Nei cimiteri cittadini è consentito esclusivamente l’accesso all’ipogeo comunale – Cimitero Nuovissimo – delle urne cinerarie e dei feretri nelle more delle relative operazioni di polizia mortuaria, nonché l’accesso delle maestranze della Società Citelum per il ripristino degli impianti elettrici e, infine, delle imprese appaltatrici incaricate della manutenzione delle aree cimiteriali, ove ciò si rendesse necessario. Nella giornata di domani, come prevede l’ordinanza del sindaco Manfredi che è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sarà chiuso anche il pontile di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.