MeteoWeb

L’ondata di maltempo che oggi ha interessato buona parte della Lombardia, ha provocato un’ intesa nevicata nella zona montana dell’Oltrepò Pavese. Nell’alta Valle Staffora, tra Godiasco (Pavia) e Varzi (Pavia), sono caduti circa 35 centimetri.

Disagi al traffico lungo la statale 461 del Penice, con alcune vetture uscite di strada senza conseguenze per gli automobilisti. Sono entrati in azione diversi mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia, per liberare il manto stradale dalla neve. In pianura, a parte qualche debole precipitazione nevosa nella zona del Pavese, si è registrata una pioggia mista a neve, con temperature di poco superiori allo zero.

E da stasera, con l’ingresso della Bora, iniziano giorni di gelo al Nord.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: