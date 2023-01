Maltempo, il Ciclone Polare porta la NEVE in pianura al Nord. Ed è solo l’inizio… | FOTO LIVE

MeteoWeb

L’atteso Ciclone Polare è arrivato sull’Italia e sta provocando freddo e neve nelle Regioni del Nord. Il Ciclone è profondo 999hPa e al momento si trova appena al largo di La Spezia: così sta alimentando forte maltempo nel cuore della pianura Padana e in modo particolare sulla Lombardia, dov’è in corso la convergenza tra l’aria fredda proveniente da Nord e quella caldo/umida che risale da Sud/Est lungo il bordo orientale della tempesta.

Questa situazione sta determinando abbondanti precipitazioni nel cuore della pianura Padana, nevose fino a bassa quota. Localmente sta nevicando anche in pianura Padana. Bergamo alta è completamente imbiancata (vedi foto a corredo dell’articolo), e nevica copiosamente anche nel bresciano e nel veronese fino a quote collinari. Le temperature sono in netto calo e sta iniziando a nevicare anche a Verona città. Dove non nevica in pianura, la pioggia cade mista a neve e lambisce appunto il piano.

Le precipitazioni sono particolarmente intensi su tutta la fascia pianeggiante della Lombardia: sono caduti 48mm di pioggia a Desenzano del Garda, 46mm a Goito, 45mm a Centenaro di Lonato del Garda, 33mm a Carpenedolo e Montirone, 32mm a Montichiari, 26mm a Rebecco di Guidizzolo e Leno, 24mm a Castel Goffredo, 23mm a Brescia Chiesanuova e Filighera, 22mm a Brescia Castello, 20mm a Lodi e Castel d’Ario, 19mm a Pavia. Le temperature sono in netto calo: in pieno giorno, infatti, abbiamo +1,1°C a Brescia, +1,4°C a Cremona, +1,8°C a Pavia, +2,8°C a Lodi e Mantova, +3,0°C a Milano dove cade nevischio.

Paradossalmente, la città più calda della Lombardia è al momento Varese con +5°C con valori ancor più elevati al confine con la Svizzera dove spiccano gli +8°C di Maccagno e i +7°C di Brebbia e Sangiano, ma sul lago Maggiore splende ancora il sole e la perturbazione giungerà in risalita da sud/est nelle prossime ore e in ogni caso queste temperature sono determinate da un locale effetto foehn, dovuto al vento sud/orientale che giunge al suolo riscaldato in discesa dai rilievi.

Piogge più deboli in Emilia, dove però fa decisamente freddo: al momento abbiamo +0,4°C a Piacenza, +1,8°C a Fidenza, +1,9°C a Parma, +2,7°C a Modena. Le temperature aumentano verso la Romagna, con +4,3°C a Bologna, +6,3°C a Ferrara, +7,5°C a Ravenna, +8,0°C a Rimini e Cesena, +8,7°C a Forlì e +8,9°C a Imola.

Freddo anche in Veneto dove al momento abbiamo +0,4°C a Verona dove ha appena iniziato a nevicare, +3,0°C a Vicenza, +4,8°C a Padova, +6,3°C a Treviso e +6,4°C a Venezia. In mattinata sono caduti 32mm di pioggia a Peschiera del Garda, 27mm a Villafranca di Verona, 22mm a Verona, adesso le temperature sono in netto calo.

Nel pomeriggio irromperà la bora per effetto dello scivolamento del Ciclone Polare verso sud: la bora sarà gelida e dall’Europa centrale porterà i nuclei freddi più intensi sull’Italia settentrionale. Il forte vento, quindi, farà sensibilmente diminuire le temperature in tutto il Nord, e in modo particolare al Nord/Est. Dalla prossima notte sarà gelo diffuso in pianura Padana, con temperature minime che scenderanno sottozero e, nei valori minimi, rimarranno abbondantemente sottozero almeno per i prossimi dieci giorni, con punte a doppia cifra (-10°C) a partire da sabato. Intanto, però, prima del gelo cadrà altra neve. Stasera ci attendiamo forti nevicate in Romagna, sui rilievi a monte di Bologna, Imola e Cesena, e nevicate sparse fin in pianura Padana tra Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Localmente potranno imbiancarsi anche i litorali veneti e romagnoli. Neve attesa anche a Venezia. E attenzione a lunedì 23 gennaio, quando un’altra nevicata (forse ancor più abbondante) potrebbe colpire in pieno la pianura Padana in modo particolare nei suoi settori orientali e adriatici. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

