Allerta Meteo, il Ciclone Polare si intensifica: stasera neve alle porte di Roma e forti temporali al Sud

MeteoWeb

L’Italia è colpita in queste ore dal Ciclone Polare che è arrivato puntuale come ampiamente previsto nelle previsioni meteo dei giorni scorsi. La neve sta cadendo fin in pianura nel cuore del Nord e nelle prossime ore è atteso l’ingresso della bora che da stasera porterà il gelo sull’Italia settentrionale, spingendo la neve fin sulle coste dell’alto Adriatico e rendendo ancor più intense e diffuse le nevicate in pianura Padana.

Le immagini della neve che arrivano dal Nord Italia sono particolarmente suggestive, nonostante sia ancora soltanto l’inizio delle nevicate:

Il Ciclone Polare, infatti, si trova ancora nell’alto Tirreno, al largo della Versilia, e nelle prossime ore si muoverà lentamente verso Sud, raggiungendo in serata la Toscana e portandosi a 1003hPa rispetto agli attuali 999hPa:

Proprio la posizione del Ciclone sta spingendo l’aria fredda polare marittima proveniente dal Polo Nord verso il Mediterraneo occidentale. L’ultimo aggiornamento termico evidenzia chiaramente come in questo momento faccia molto più freddo nell’entroterra magrebino, in Algeria e Tunisia, rispetto al Nord dell’Ucraina o addirittura alla Russia. Infatti mentre l’Europa occidentale è colpita da quest’intensa ondata di freddo polare, dal Mediterraneo orientale risale un’eccezionale ondata di caldo che ingloba non solo Grecia e Turchia ma anche Balcani, mar Nero ed est europeo dove già ieri abbiamo visto stravolgere numerosi record di caldo soprattutto in Romania e Moldavia con temperature superiore ai +20°C che oggi potranno crescere ancora.

In piccolo, anche l’Italia vive questa anomalia: fa decisamente più freddo nella Sicilia occidentale che in Abruzzo, Molise o Puglia. Lecce e Brindisi, infatti, sono ancora a +14°C mentre a Bari e Pescara abbiamo +13°C e le immagini satellitari mostrano chiaramente la persistenza della sabbia del Sahara sul mar Jonio, impetuosamente spinta dal fronte freddo proveniente da ovest verso la Grecia.

Maltempo, il Ciclone Polare sull'Italia: le ultime immagini dai satelliti

Proprio dalle immagini satellitari possiamo intuire l’evoluzione del tempo nelle prossime ore: per l’Italia si prospetta un pomeriggio/sera di maltempo estremo, non solo al Nord per l’ingresso della bora che porterà la neve fin su coste e pianure del Nord/Est e alimenterà il forte maltempo in Emilia Romagna con bufere sull’Appennino fino a quote collinari, ma anche al Centro/Sud.

Nel corso del pomeriggio, infatti, piogge e temporali investiranno la Sardegna, dove nevicherà copiosamente fino a bassa quota (a partire dai 300–400 metri) nel Nord e nel Centro della Regione. Altre precipitazioni interesseranno il Centro Italia, in modo particolare su Marche, Toscana e Lazio, con la neve che arriverà alle porte di Roma imbiancando i Castelli a partire dai 300–400 metri di altitudine. Neve anche in Umbria e Toscana a quote molto basse, dai 300 metri in su e forse anche qualcosa più in basso. Forti temporali al Sud, con nevicate oltre i 700 metri in Calabria e Sicilia. Le precipitazioni più forti in termini temporaleschi interesseranno nel pomeriggio/sera il Golfo dell’Asinara in Sardegna e nella sera/notte la Calabria tirrenica, tra reggino, vibonese e lametino. Ancora maltempo in Campania, ma più moderato rispetto ai fenomeni dei giorni scorsi e maggiormente concentrato nelle zone costiere.

Entro sera il freddo avrà inglobato tutto il Paese, compreso il Salento e le zone joniche ancora in queste ore risparmiate dal Ciclone Polare. E inizierà un lungo periodo di freddo intenso e forte maltempo che segnerà la fase più cruda dell’inverno per almeno i prossimi dieci giorni.

Nelle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR le previsioni di precipitazioni, nevicate, venti e temperature per il pomeriggio-sera di oggi in Italia:

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale consigliamo le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: