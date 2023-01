La Toscana piomba in inverno: 35 cm di neve all’Abetone, raffiche a 100 km/h all’Argentario | FOTO

MeteoWeb

Continua a nevicare sull’Appennino, “35 cm all’Abetone, 20 cm al Casone di Profecchia. Qualche centimetro anche su Amiata, Monte Falco e Pratomagno“: lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Forti precipitazioni stanno interessando parte della Toscana, a Fornovolasco, in provincia di Lucca, cumulati di pioggia sopra i 90 mm. Forti raffiche di vento sulla costa e nelle aree interne, 100 km/h all’Argentario, in provincia di Grosseto, e a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena. Prosegue per tutta la giornata l’allerta gialla,” ha concluso Giani.

