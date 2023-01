Il maltempo sferza la Toscana: neve al Passo della Consuma, allagamenti a Monteroni d’Arbia e onde fino a 6 metri | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo sferza la Toscana meridionale e quella occidentale, arcipelago compreso. “A causa del mare agitato sono state sospese alcune corse dei traghetti di collegamento con le isole, la boa alla Gorgona ha registrato onde fino a 6 metri,” ha reso noto il presidente Eugenio Giani riferendo inoltre che, nel Senese, è “sotto osservazione il fiume Arbia a Monteroni dove ha superato il secondo livello di guardia a 5,50 metri. In corso interventi del nostro sistema di Protezione Civile e Vigili del Fuoco per allagamenti di strade e scantinati nella zona“. Personale del distaccamento di Montalcino dei pompieri sta intervenendo per allagamenti di negozi, cantine e strade a Monteroni dove l’Arbia scorre vicino alle case.

A Pisa, dal pomeriggio di ieri alle prime ore di stamani, i vigili del fuoco hanno effettuato 11 diversi interventi riconducibili al maltempo. Si tratta per lo più di alberi caduti o pericolanti.

Piogge intense anche nella zona di Livorno, dove il forte vento anche ieri sera aveva portato ad quindicina di interventi in città tra intonaci, tegole, cornicioni, persiane e ponteggi pericolanti in varie zone della città. Gli interventi si sono concertanti sulla costa, ma anche a Cecina e a Marciana Marina, all’isola d’Elba, a Vicarello e a Sassetta.

Nella notte e alle prime ore del mattino è scesa la neve sul Passo della Consuma. Ieri sera fiocchi al Passo della Sambuca. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali a bordo e raccomanda la massima attenzione alla guida. L’Ufficio Viabilità della Metrocittà avverte che le strade provinciali sono tutte pulite e transitabili e non si segnalano criticità. Temperature al momento sopra lo zero su tutti i passi appenninici della Metrocittà di Firenze.

