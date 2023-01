Maltempo Sicilia: spettacolari nubi Mammatus sopra Santa Croce Camerina

MeteoWeb

Anche la Sicilia è stata investita oggi dall’ondata di maltempo invernale che ha portato freddo e neve. La neve ha raggiunto anche l’angolo sudorientale dell’isola: insolite le immagini di Ragusa imbiancata. Sempre nel Ragusano, il maltempo ha dato spettacolo, generando una particolare formazione di nuvole. Come si vede nella bellissima foto che ci invia Gianni Tumino, nuvole Mammatus si sono sviluppate nel pomeriggio nella periferia di Santa Croce Camerina.

Le nubi Mammatus sono così chiamate perché ricordano la forma delle mammelle. Si tratta di nuvole tipiche dei temporali più intensi e si formano quando l’aria è estremamente umida nei bassi strati. Questo tipo di nubi si formano sul bordo posteriore dell’incudine di un temporale ben sviluppato.

Oggi nella Sicilia sudorientale, sono caduti 18mm di pioggia a Siracusa, Modica, 15mm a Palazzolo Acreide, 14mm a Ispica, 13mm a Vittoria, 12mm a Scicli, 10mm a Ragusa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: