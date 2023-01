Maltempo, piogge incessanti in Molise: esonda il torrente Mergolo a Montenero di Bisaccia | FOTO

MeteoWeb

A causa delle piogge torrenziali delle scorse ore, il torrente Mergolo, nel territorio di Montenero di Bisaccia (Campobasso) è esondato. Il sindaco Simona Contucci ha disposto la chiusura del tratto della Strada di Bonifica “Querce Grosse” che si trova sotto il ponte dell’Autostrada A 14. Al momento è quindi interdetto l’ingresso alla strada per chi proviene dalla SS16, mentre il tratto proveniente da Montenero di Bisaccia è ancora percorribile, seppur con cautela, fino alla zona del ponte dell’autostrada. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale di Montenero di Bisaccia, il sindaco Contucci e il personale del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno.

“Ricordo che è ancora in corso un’allerta Meteo Gialla del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, per precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale – dichiara il sindaco Contucci – Si raccomanda la massima prudenza anche nel percorrere la strada Comunale Chiatalonga e la S.P. 153 Mare Collina, in particolare all’altezza dell’incrocio con la Strada Chiatalonga, per la presenza di acqua e fango sulla carreggiata“.

Inoltre, i tecnici di Molise Acque, ente che gestisce la risorsa idrica in Molise, stanno procedendo allo scarico controllato dell’acqua nell’invaso di Ponte Liscione a Guardialfiera (Campobasso), il maggiore bacino idrico del Molise. L’acqua ha superato il livello massimo di invaso, pari a 129 metri sul livello del mare. La capacità dell’invaso di Ponte Liscione è di 173 milioni di metri cubi, mentre la capacità utilizzabile è di 137 milioni di metri cubi.

