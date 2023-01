Maltempo Sicilia, tragedia sfiorata a Ribera: tetto divelto dal vento finisce sulle auto | FOTO

MeteoWeb

Il forte vento che oggi soffia sulla Sicilia sta determinando danni e disagi. Nella zona di Ribera (Agrigento), le raffiche, che hanno raggiunto i 50km/h, hanno divelto un tetto coibentato di un edificio industriale situato in via Roma. Dopo un volo di diversi metri, la copertura, di dimensioni piuttosto ampie, si è schiantata su due auto in sosta in corso Umberto, in pieno centro abitato. In una delle vetture in quel momento c’erano due persone, prontamente soccorse dai passanti e aiutate a scendere dall’auto. Non hanno subito ferite. La strada è stata chiusa al transito veicolare. I Vigili del Fuoco stanno effettuando le operazioni di rimozione della copertura.

Anche a Piazza Armerina, in provincia di Enna, il vento sta provocando danni. Un albero è stato abbattuto dal vento e cadendo, ha danneggiato un’ auto. Alcune zone della città sono senza illuminazione, come ci segnala David Cartarrasa.

Sempre a causa del vento, la strada statale 417 “Di Caltagirone” è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità di Ramacca, nel Catanese, per la presenza di pali Telecom pericolanti al km 39. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

