Maltempo: Roma si sveglia con la pioggia, allerta gialla per tutto il giorno

Roma oggi si è svegliata con forte pioggia, vento e temperature in calo. I temporali proseguiranno anche nelle prossime ore e potrebbero causare disagi alla circolazione e traffico. Al momento nella Capitale si registrano +13°C.

La Protezione civile del Lazio ha diffuso per oggi un avviso di allerta meteo gialla per tutto il territorio regionale. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Preoccupazione per il forte vento e per le mareggiate sulla costa, che potrebbero causare danni alle strutture balneari.

