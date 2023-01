Maltempo Sardegna: crolla capannone a Tonara, ancora diversi paesi isolati per blackout

MeteoWeb

Continuano i disagi a causa delle nevicate copiose nei paesi montani della Barbagia Mandrolisai, in Sardegna. La copertura di un capannone per il ricovero degli animali è crollata sotto il peso della coltre bianca a Tonara, in località Perda e Ferru: tre asinelli sono rimasti schiacciati dalle travi e sono stati liberati dai vigili del fuoco di Sorgono, ma uno degli esemplari è morto.

Ancora problemi sulle strade, in particolare sulla statale 389 Nuoro-Lanusei e sulla statale 131 all’altezza di Campeda, dove continua a nevicare. In azione uomini e mezzi spargisale dell’Anas e 23 pattuglie della Polstrada dislocate nei punti più critici.

Restano isolati da questa mattina a causa del blackout elettrico e delle linee telefoniche i paesi più alti della Sardegna. Dei cinque paesi colpiti (Desulo, Tonara, Aritzo, Belvì e Gadoni), solo a Gadoni è stata ripristinata l’energia elettrica dai tecnici dell’Enel, mentre a Desulo, Tonara, Aritzo e Belvì il problema non è stato ancora risolto, tra cavi abbattuti sotto il peso della coltre bianca e guasti alla cabina primaria di Aritzo. Nei quattro paesi sono in arrivo dei gruppi elettrogeni speciali. “Li stiamo aspettando – conferma all’ANSA il sindaco di Aritzo Paolo Fontana – L’Enel ci ha assicurato che nel giro di qualche ora tutto si risolverà”. “Siamo soprattutto preoccupati – aggiunge il primo cittadino di Belvì Maurizio Cadau – per le famiglie dove ci sono anziani, bambini e disabili che da 12 ore non riscaldano gli ambienti casalinghi e con queste temperature potrebbero nascere problemi più seri per la loro salute. Speriamo che i gruppi elettrogeni arrivino in fretta, anche perché in caso contrario molti imprenditori dovrebbero buttare all’aria le loro produzioni e sarebbe un danno enorme”.

