Maltempo in Sicilia: spettacolare tempesta di fulmini sulla costa ragusana | FOTO

Il Ciclone sul Mediterraneo continua ad alimentare una fase di forte maltempo al Sud: Calabria e Sicilia sono ancora nel mirino di piogge e temporali, in un weekend all’insegna di di freddo e avverse condizioni meteo.

A corredo dell’articolo una spettacolare immagine che riassume le condizioni atmosferiche che l’estremo Sud sta vivendo in queste ore: nello scatto di Gianni Tumino, realizzato stanotte da Sampieri (RG), è protagonista una tempesta di fulmini al largo della costa ragusana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: