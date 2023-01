Maltempo, forti piogge e temporali al Sud: in Calabria, Sardegna e Sicilia nubifragi e nevicate nel weekend

MeteoWeb

Come ampiamente previsto dai bollettini meteo delle scorse ore, il Sud Italia sta vivendo un weekend di freddo e maltempo. Forti piogge e temporali stanno interessando le Regioni più meridionali, in modo particolare Calabria e Sicilia: nello Stretto di Messina è in atto maltempo intenso, con piogge a tratti forti e temperatura ferma a +9°C in città sul litorale in pieno giorno. Altri temporali stanno interessando Crotone, Trapani, ma anche Salerno e la Costiera Amalfitana, alcuni tratti del litorale pugliese tra Barletta e Monopoli, la Sardegna settentrionale e tirrenica. Molte nubi, seppur senza piogge, nelle Regioni Adriatiche dalla Romagna al Gargano, come possiamo osservare dalle immagini satellitari che pubblichiamo a corredo dell’articolo.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà a colpire le Regioni più meridionali del Paese. In modo particolare nel pomeriggio di oggi avremo forti piogge e temporali in Calabria, Sicilia e Sardegna con nevicate fino a bassa quota, oltre i 500 metri in Sardegna e oltre gli 800 metri in Calabria e Sicilia. Il mar Jonio sfornerà forti temporali che si abbatteranno dapprima sulla Calabria jonica meridionale, colpendo intensamente il reggino, e poi sulla Sicilia orientale, interessando catanese e – in modo più intenso – il siracusano nella notte. La neve cadrà copiosa su Aspromonte ed Etna, con accumuli importanti oltre i mille metri di altitudine in modo particolare sui versanti più esposti alle precipitazioni che saranno quelli orientali. Nevicate anche in Sila, dove le precipitazioni saranno più intense e abbondanti nell’area grecanica, e sui Nebrodi, nel messinese. Continuerà a nevicare in Sardegna, sul Gennargentu già colpito da eccezionali nevicate negli ultimi giorni. Deboli nevicate anche nelle zone interne di Romagna, Marche, Abruzzo e Basilicata.

L’ultimo aggiornamento del modello Moloch nella mappa della previsione della neve per stasera evidenzia anche forti nevicate nelle prossime ore in Algeria, non solo nell’entroterra ma anche a ridosso delle coste nella zona di Béjaïa e Jijel dove la neve arriverà a ridosso sulle coste, con accumuli oltre i 400–500 metri di altitudine visto il freddo più intenso nel nord Africa rispetto anche al Sud Italia. Nevicate estese anche sui Balcani, dove negli ultimi giorni è arrivato il primo freddo della stagione dopo il caldo record della scorsa settimana.

Domani – Domenica 29 Gennaio – avremo le ultime precipitazioni residue al mattino in Sardegna, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Fenomeni che nel pomeriggio saranno via via sempre più isolati e limitati a Gargano, Aspromonte e zone interne della Sicilia, con ulteriori nevicate in esaurimento nel corso della giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: