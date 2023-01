Previsioni Meteo, nei Giorni della Merla inverno senza eccessi sull’Italia

MeteoWeb

Domani iniziano i tre Giorni della Merla e cioè quelli che, per tradizione, dovrebbero essere i giorni più freddi dell’anno. Ma come spesso accade, neanche stavolta sarà così: le condizioni meteorologiche dei prossimi tre giorni in Italia saranno tipicamente invernali, ma senza eccessi e quindi senza raggiungere i picchi di freddo più intenso della stagione. Tuttavia la tradizione dei Giorni della Merla non è da interpretare in modo letterale: effettivamente quella tra fine Gennaio e inizio Febbraio è da sempre la fase più fredda dell’inverno, quella cioè in cui è più probabile che si verifichino le irruzioni gelide più intense.

Questo non significa che ogni anno i giorni più freddi siano proprio questi tre, ma – come abbiamo visto anche quest’anno nei giorni scorsi – significa che in questo periodo possiamo aspettarci il “clou” dell’inverno e che in questi giorni siamo al picco stagionale delle medie termiche in Italia quindi anche in caso di anomalia calda, le temperature sono comunque basse.

Le Previsioni Meteo per i Giorni della Merla: tutti i dettagli per Domenica 29, Lunedì 30 e Martedì 31 Gennaio 2023

Quest’anno siamo in una fase prettamente invernale che proseguirà sull’Italia anche nei prossimi giorni, e quindi nei tre Giorni della Merla appunto. Domani, Domenica 29 Gennaio, farà decisamente freddo in tutt’Italia e al Sud continuerà il maltempo con piogge sparse e qualche temporale in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e zone interne dell’Appennino. Schiarite più ampie al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche. Le temperature rimarranno inferiori rispetto alle medie del periodo in tutto il Paese.

Dopodomani, Lunedì 30 Gennaio, il tempo migliorerà parzialmente al Sud: soltanto in Puglia potremo avere qualche residua precipitazione comunque lieve, altrove splenderà il sole seppur con molte nubi sparse. Le temperature aumenteranno decisamente al Nord, soprattutto al Nord/Ovest dove il fenomeno del foehn alpino potrà determinare temperature massime localmente molto elevate tra Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria, ma rimarranno fredde in tutto il Centro/Sud. Sarà in ogni caso una giornata tipicamente invernale, condizionata da venti in rinforzo dai quadranti nord/occidentali.

La situazione meteorologica sarà infatti fortemente condizionata dall’avanzata dell’Anticiclone sull’Europa occidentale: l’alta pressione, infatti, supererà i 1035hPa nel Golfo di Biscaglia tra Francia e Spagna, estendendo pur non riuscendo a conquistare l’Italia e il Mediterraneo centrale. Così il nostro Paese rimarrà in una sorta di limbo, una “terra di mezzo” lungo il bordo orientale dell’Anticiclone, particolarmente esposto alle fredde correnti settentrionali che caratterizzeranno con forti venti proprio gli ultimi due giorni del mese, Martedì 30 e soprattutto Mercoledì 31 Gennaio, in modo particolare al Centro/Sud dove avremo un forte e freddo maestrale:

Anche Martedì 31, nell’ultimo dei tre Giorni della Merla, il clima sarà freddo e tipicamente invernale al Sud con una sensazione di freddo ulteriormente alimentata dai forti venti nord/occidentali, e più mite al Nord, specie Nord/Ovest. Al Sud è possibile anche qualche pioggia tra Sardegna, Calabria e Sicilia, che significherà neve sui rilievi, ma non si tratterà in alcun caso di fenomeni abbondanti o particolarmente intensi.

