Maltempo Sicilia, tragedia sfiorata a Monreale: masso si stacca e raggiunge una casa

I Vigili del Fuoco hanno compiuto 60 interventi a Palermo e provincia a causa del maltempo. A Monreale, in via Pietro Nenni, un masso si è staccato dalla montagna finendo nei pressi di un’abitazione che in parte è stata sgomberata. Stanno intervenendo anche i tecnici comunali per verificare l’agibilità dell’edificio.

A Palermo, decine i distacchi di intonaco e cornicioni in diverse parti della città e soprattutto nel centro storico. Diverse le lamiere volate via in diverse zone del capoluogo ma anche a Capaci, Carini e Cinisi. Numerosi gli interventi per alberi finiti in strada nella zona di Vergine Maria, nella zona di via Lanza di Scalea e a Tommaso Natale.

